Mattarella “Inaccettabile che difficoltà economiche siano ostacoli alle cure”

ROMA (ITALPRESS) - "L’efficacia della prevenzione dipende anche dalla sua concreta accessibilità. Non è possibile accettare che ci siano disparità territoriali, tali da ridurre in alcune aree o regioni le possibilità di accesso agli screening e ai servizi sanitari. Così come non si può accettare che le difficoltà economiche si trasformino in ostacoli o, addirittura, in impedimenti alle cure". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al Quirinale alla celebrazione dei "Giorni della Ricerca". sat/azn (Fonte video: Quirinale)