Focus ESG – Episodio 85

MILANO (ITALPRESS) - L’intelligenza artificiale promette più produttività e sta già cambiando l’organizzazione delle imprese. Ma quali effetti avrà sulle persone, sulle competenze e sulle disuguaglianze? Nella puntata 85 di Focus ESG, l’AI digitale e gli umanoidi aprono un confronto sulla sostenibilità sociale dell’innovazione. Con il giornalista economico Marco Marelli ne parlano Agar Brugiavini, professoressa di Economia all’Università Ca’ Foscari Venezia, e Monica Billio, professoressa di Econometria nello stesso ateneo e coordinatrice del Centro TranspArEEnS. fsc/gsl