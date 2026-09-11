L’Arsenale Militare di Messina torna ad utilizzare il proprio bacino

MESSINA (ITALPRESS) – La conclusione dei lavori di ripristino della barcaporta GP30 segna un passaggio fondamentale per l’Arsenale Militare di Messina. Grazie a questo fondamentale intervento, si legge in una nota, lo stabilimento dell’Agenzia Industrie Difesa (AID) torna a utilizzare il proprio bacino, restituendo la piena operatività a un’infrastruttura di importanza strategica per il supporto e le attività di manutenzione delle Unità navali della Marina Militare.

Il Direttore Generale di AID, professoressa Fiammetta Salmoni, porta così a termine un ulteriore passo di rilievo nella valorizzazione di infrastrutture al servizio del Paese. I lavori, sottolinea la nota, completati nell’arco di circa 60 giorni, hanno richiesto un impegno tecnico e maestranze di alto profilo. L’operazione ha visto la sostituzione di oltre 40 tonnellate di acciaio, oltre al rinnovo strutturale di valvole, tubazioni e componenti essenziali.

Le intense attività di carpenteria, impiantistica e trattamento delle superfici hanno consentito il completo e idoneo recupero funzionale della barcaporta. Il risultato ottenuto, evidenzia la nota, supera la dimensione del singolo cantiere.

La presenza a Messina dell’Arsenale AID e il raccordo con realtà industriali specializzate nella cantieristica navale – quali Palumbo e Intermarine – dimostrano l’efficacia di una concreta sinergia tra competenze pubbliche e private.

Un’integrazione di professionalità e infrastrutture che contribuisce a rafforzare il ruolo strategico della città di Messina nel settore della manutenzione e del supporto navale, sia mercantile sia militare.

La ripresa dell’operatività del bacino giunge dopo un periodo di forzato rallentamento e testimonia la ferma volontà del Ministero della Difesa, dell’Agenzia Industrie Difesa e della Marina Militare di valorizzare il ruolo e le attività svolte dall’Arsenale di Messina.

Il completamento della barcaporta GP30 si pone così come esempio virtuoso di come la collaborazione tra l’Amministrazione della Difesa e il tessuto industriale possa tradursi nel recupero tempestivo di asset strategici, consolidando la città di Messina quale polo d’eccellenza e punto di riferimento nel settore navale, conclude la nota.

-Foto ufficio stampa Agenzia Industrie Difesa-

(ITALPRESS).