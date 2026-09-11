Riconoscimenti al merito ai 24 militari che hanno salvato vite con coraggio e professionalità

ROMA (ITALPRESS) – Questa mattina, alla presenza di una rappresentanza dello Stato Maggiore dell’Esercito, il Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello ha ringraziato i 24 militari che hanno salvato vite con coraggio, professionalità e senso del dovere.

Rivolgendosi ai militari, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito ha sottolineato: “Siete motivo di orgoglio per il Paese. A voi la riconoscenza di tutta l’Italia e di tutto l’Esercito per l’esempio che avete dato e il valore dimostrato”.

Nel corso della cerimonia sono stati riconosciuti gli atti di coraggio compiuti durante interventi di soccorso a decine di persone coinvolte in incidenti e situazioni di emergenza. L’Esercito è sempre al fianco dei cittadini.

Una presenza concreta e silenziosa, che si dimostra con i fatti. Onore, disciplina e Patria: valori racchiusi nel Giuramento, scelti per la vita, che guidano ogni giorno il servizio alla Nazione.

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