Rauti riceve una delegazione giapponese, focus su partenariato e Artico

ROMA (ITALPRESS) – “Italia e Giappone condividono una visione comune sulla sicurezza euro-atlantica e indo-pacifica, inserita in un più ampio triangolo geopolitico e strategico che collega Artico, Mediterraneo e Indo-Pacifico. I nostri Paesi hanno interessi convergenti, capacità complementari e una comune responsabilità nella difesa di un ordine internazionale fondato sul diritto, sulla libertà di navigazione, sulla pace e sulla stabilità”. Lo ha dichiarato il sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, che oggi, presso il Circolo Unificato delle Forze Armate di Roma, ha ricevuto la delegazione parlamentare giapponese della Commissione per la Costituzione, guidata dall’onorevole Keiji Furuya. L’incontro ha rappresentato un ulteriore contributo al rafforzamento del Partenariato Strategico Speciale tra Italia e Giappone, nell’anno del 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

“La cooperazione tra Roma e Tokyo è ormai concreta e multidominio: comprende il dialogo tra le Forze Armate, l’interoperabilità, la sicurezza marittima, lo spazio, il dominio subacqueo, le tecnologie avanzate e l’industria della Difesa. In questo quadro, il GCAP rappresenta un progetto cardine e un modello di cooperazione tecnologica tra partner affidabili”, ha proseguito Rauti. “Nel corso del colloquio abbiamo dedicato un focus specifico all’Artico con l’onorevole Yoshitaka Shindo, già Ministro e Vicepresidente della Lega parlamentare giapponese per la Frontiera Artica, approfondendo possibili ulteriori spazi di collaborazione tra Italia e Giappone, entrambi Paesi osservatori del Consiglio Artico dal 2013. Ricerca scientifica, nuove rotte marittime, materie prime critiche, osservazione satellitare e sicurezza delle infrastrutture collegano sempre più Indo-Pacifico, Artico e Mediterraneo allargato in una stessa geografia strategica. Una rappresentanza giapponese parteciperà alla seconda Conferenza Nazionale della Difesa “Artico e Antartide: il Sistema Paese nello scenario internazionale e le nuove sfide della competizione globale”, in programma il prossimo 29 ottobre a Roma”, ha concluso il Sottosegretario.

– foto ufficio stampa Sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti –

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