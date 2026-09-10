Polonia, altri 4 miliardi dagli Usa per accelerare la modernizzazione delle forze armate

VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – Polonia e Stati Uniti rafforzano il pilastro finanziario della modernizzazione delle forze armate di Varsavia. Il governo americano, attraverso la Defense Security Cooperation Agency, ha concluso con Bank Gospodarstwa Krajowego un nuovo accordo di garanzia creditizia da 4 miliardi di dollari nell’ambito del programma Foreign Military Financing.

Le risorse saranno destinate al Fondo di sostegno delle Forze armate polacche per cofinanziare contratti già conclusi e sostenere nuovi acquisti di equipaggiamenti militari statunitensi. È la sesta intesa sottoscritta dalla Polonia attraverso il Fmf e la terza basata su una garanzia creditizia americana. Il valore complessivo dei finanziamenti ottenuti da Varsavia con questo strumento supera così i 19 miliardi di dollari.

L’accordo prevede condizioni più favorevoli rispetto alle due precedenti operazioni garantite, grazie a un contributo statunitense destinato a ridurre parte dei costi di finanziamento. “Questa intesa conferma l’alleanza e il partenariato polacco-americano”, ha sottolineato il presidente di BGK Miroslaw Czekaj, evidenziando la crescente responsabilità assunta da Varsavia per la sicurezza europea. Il programma di ammodernamento polacco negli ultimi anni ha puntato su capacità statunitensi come F-35, elicotteri Apache, sistemi Patriot e Himars.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).