REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Un ventenne di Reggio Calabria è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Catona, dopo essere stato sorpreso con un vero e proprio arsenale nel garage della sua abitazione, nel quartiere Arghillà.

I militari, nel corso della perquisizione, hanno sequestrato due fucili a canne mozze con matricola abrasa, una pistola a salve e oltre 50 munizioni. Il giovane, accusato di detenzione abusiva di armi, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.

L’operazione, che ha visto un’accurata attività di monitoraggio e controllo del territorio, si inserisce in un quadro più ampio di interventi che l’Arma dei Carabinieri sta mettendo in atto in tutta la provincia di Reggio Calabria, per contrastare la criminalità e ripristinare la legalità nelle zone più a rischio. In particolare, l’attenzione dei Carabinieri si è concentrata su Arghillà, un quartiere che da tempo vive situazioni di degrado urbano e sociale.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

