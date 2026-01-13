ROMA (ITALPRESS) – E’ atterrato all’aeroporto di Ciampino il Falcon dell’Aeronautica Militare partito da Caracas che ha riportato in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò, liberati ieri dopo una detenzione di oltre 400 giorni in Venezuela. Ad accoglierli anche la premier Giorgia Meloni e il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

foto: ufficio stampa Farnesina

(ITALPRESS).