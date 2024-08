ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo singolo dei Coldplay, “We pray”, esce in tutto il mondo. Il brano vede la partecipazione della rapper britannica Little Simz, della superstar nigeriana

dell’afrobeats Burna Boy, del fenomeno R&B palestinese-cileno Elyanna e dell’argentina Tini.

Il singolo – che è stato presentato in anteprima dal vivo nel set da headliner di Glastonbury 2024 – è disponibile per l’acquisto in formato EcoCD e 12″ riciclato, con cinque versioni del brano.

La “TINI version” sarà pubblicata sui siti di streaming/download il 6 settembre, mentre la “Elyanna version” sarà disponibile dal 20 settembre. La “Live at Glastonbury” è un’esclusiva dei formati fisici.

We pray è il secondo brano estratto dall’imminente nuovo album della band, Moon Music, in uscita il 4 ottobre 2024.

L’album stabilisce nuovi standard di sostenibilità, con ogni LP realizzato al 100% con bottiglie di plastica riciclate (nove bottiglie per disco).

Il Music Of The Spheres World Tour dei Coldplay, iniziato nel marzo 2022 e che finora ha venduto più di 10 milioni di biglietti, è attualmente all’Ernst Happel Stadion di Vienna. A giugno, la band ha rivelato che il tour ha prodotto finora il 59% in meno di emissioni di CO2 rispetto al precedente tour negli stadi del 2016/17, superando l’obiettivo iniziale di una riduzione del 50%. Hanno inoltre rivelato che sono già stati piantati 9 milioni di alberi (e un altro milione sarà piantato entro la fine dell’anno).

