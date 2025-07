Firmato il rinnovo del CCNL per le cooperative metalmeccaniche

ROMA (ITALPRESS) – Nella giornata di oggi, presso la sede di Legacoop Nazionale a Roma, è stato ufficialmente sottoscritto il Rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) delle cooperative metalmeccaniche e impiantistiche. Il contratto, scaduto a giugno 2024, interessa circa 300 imprese cooperative e oltre 15.000 addetti sul territorio nazionale.

L’ipotesi di accordo era stata siglata in data 17 giugno e, a seguito della consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori, che ha registrato un consenso del 98%, si è proceduto allo scioglimento della riserva delle organizzazioni sindacali e alla firma del testo del contratto collettivo nazionale. Così come, rispettivamente in data 10 luglio e in data 17 luglio, hanno sciolto la loro riserva sulla sottoscrizione del CCNL anche Agci Produzione e Lavoro e Confcooperative Lavoro e Servizi.

L’intesa è stata sottoscritta dalle organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, rappresentate rispettivamente dai Segretari generali Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella, e dalle centrali cooperative Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e Agci Produzione e Lavoro, rappresentate rispettivamente dal Vicepresidente Vicario Andrea Laguardia, dal Presidente Massimo Stronati e dal Coordinatore del Settore Produzione e Lavoro Nicola Ascalone, alla presenza delle delegazioni trattanti.

Il nuovo contratto, valido dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2028, rafforza le tutele salariali e normative delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, con un aumento economico minimo di 200 euro al termine del quadriennio al livello C3, il rafforzamento del sistema di welfare, il mantenimento della clausola di salvaguardia sull’IPCA, l’implementazione delle causali contrattuali per la proroga dei contratti a termine e l’aggiornamento di istituti contrattuali rilevanti come orari di lavoro, congedi mercato del lavoro e relazioni sindacali. Con questo rinnovo, le Parti Sociali confermano il valore della contrattazione nazionale come strumento essenziale per tutelare il lavoro e rafforzare il potere di acquisto di soci e lavoratori, valorizzando al contempo le specificità del sistema cooperativo.

