Arriva in radio “Goya”, il nuovo singolo di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari

MILANO (ITALPRESS) – Sarà disponibile da domani il video e da venerdì per la programmazione radiofonica “Goya”, il nuovo singolo di Fabri Fibra. “Goya” vede il rapper italiano collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari, la band più importante del panorama musicale italiano, reduce dal successo di questa estate di “Sorry, Scusa, Lo Siento”.

Il video ufficiale (girato a Monza) vede anche questa volta alla regia Cosimo Alemà, storico collaboratore di Fibra dietro la macchina da presa di ogni suo videoclip. “Goya” fa parte di “Mentre Los Angeles Brucia (deluxe)”, una nuova versione speciale dell’album di Fabri Fibra (pubblicato un anno fa e già certificato disco di Platino) arricchita da nuovi brani inediti. Il brano conferma la capacità e l’urgenza di Fibra di raccontare il presente, la realtà, sbattendo le storture della nostra società (e in questo caso anche dell’industria discografica) in faccia all’ascoltatore.

Il concept nasce dalla passione di Riccardo Zanotti per la pittura di Goya, soprattutto quella dell’ultimo periodo del pittore spagnolo ormai diventato sordo. “L’idea era quella di fare un pezzo sul true crime e sul martellamento mediatico di questi fatti di cronaca, nello stesso pezzo volevamo fare un paragone con il mondo della musica e di come gli artisti vengono fatti fuori da questo mercato musicale sempre più spietato”, racconta Fabri Fibra.

– Foto ufficio stampa About –

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