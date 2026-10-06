Arriva il primo truck a idrogeno alla Cargo City di Malpensa

MILANO (ITALPRESS) – Un camion alimentato a idrogeno entra al Pass4Core, il parcheggio sicuro della Cargo City dell’aeroporto di Malpensa in attesa di consegnare la merce destinata agli operatori aeroportuali. È quanto è avvenuto a Milano Malpensa, dove Gruber Logistics ha utilizzato un truck fuel-cell a idrogeno, effettuando consegne presso gli handler Bcube Air Cargo e Alha. Non una semplice dimostrazione tecnologica, ma un’operazione inserita nei normali flussi della logistica aeroportuale: il veicolo ha effettuato il trasporto della merce e le relative consegne all’interno di Cargo City, integrandosi con i processi operativi e digitali dello scalo attraverso i flussi Smart City utilizzati per la gestione delle spedizioni e delle consegne.

L’iniziativa è stata realizzata da Gruber Logistics con il supporto di SEA Aeroporti di Milano ed Edison e rappresenta un ulteriore passo nella sperimentazione di soluzioni a idrogeno applicate alla mobilità e alla logistica aeroportuale di Malpensa. Portare un veicolo pesante alimentato a idrogeno all’interno di Cargo City significa testare la tecnologia non soltanto su strada, ma direttamente in un ambiente operativo complesso, dove tempi di consegna, accessi, movimentazione delle merci e coordinamento tra diversi operatori devono integrarsi senza interrompere i normali processi aeroportuali.

È proprio questo l’elemento centrale della sperimentazione: verificare l’impiego dell’idrogeno in un’attività logistica reale, mettendo la tecnologia alla prova nelle condizioni operative di un grande aeroporto internazionale. L’esperienza di Malpensa nasce inoltre dall’incontro tra diverse progettualità europee dedicate alla decarbonizzazione dei trasporti.

Gruber Logistics è coinvolta, insieme a Scania, nel progetto europeo ZEFES – Zero Emission flexible vehicle platforms with modular powertrains serving the long-haul Freight Eco System, nell’ambito del quale sta sperimentando un veicolo pesante fuel-cell alimentato a idrogeno per il trasporto di lunga percorrenza in condizioni operative reali. Il truck utilizzato a Malpensa porta così l’esperienza maturata nel trasporto stradale in un nuovo contesto: la logistica aeroportuale. Un passaggio che consente di mettere in relazione sperimentazioni sviluppate in ambiti differenti e di verificare come le tecnologie a idrogeno possano essere integrate in filiere logistiche diverse. L’operazione si inserisce in un progetto più ampio che punta a costruire a Malpensa un ecosistema dedicato all’idrogeno. In questo percorso, Edison sta sviluppando un progetto che prevede un polo di produzione e distribuzione di idrogeno verde presso lo scalo, in prossimità del Truck SafePark di Malpensa. L’obiettivo è creare, in prospettiva, un’infrastruttura in grado di produrre idrogeno in sito e garantire il rifornimento dei mezzi impegnati nelle attività a servizio dell’aeroporto.

La disponibilità di un punto di rifornimento direttamente nell’area aeroportuale potrà quindi favorire l’impiego di veicoli a idrogeno nei servizi di trasporto e logistica collegati allo scalo, rafforzando progressivamente l’integrazione tra infrastruttura energetica e mobilità. La mobilità a idrogeno è “zero-emission” e permette un significativo abbattimento delle emissioni, consentendo allo scalo lombardo di compiere un passo fondamentale verso il traguardo del “Net Zero” entro il 2030.Si è trattato di un passaggio concreto: prima ancora che l’infrastruttura sia disponibile, l’idrogeno viene già testato nelle attività reali di Cargo City, creando esperienza e competenze in vista di un suo possibile utilizzo più esteso. La sperimentazione si inserisce nel quadro del progetto europeo OLGA (hOListic Green Airport), iniziativa finanziata dal programma Horizon 2020 dell’Unione Europea e finalizzata ad accelerare la decarbonizzazione del settore aeroportuale attraverso soluzioni innovative nei campi dell’energia, della mobilità sostenibile e delle operazioni aeroportuali. SEA Aeroporti di Milano partecipa al progetto con un ruolo nelle attività dedicate all’energia e all’idrogeno, lavorando allo sviluppo e alla sperimentazione di soluzioni per la produzione, il rifornimento e l’utilizzo dell’idrogeno a Milano Malpensa.

L’esperienza del truck a idrogeno a Cargo City porta così la sperimentazione direttamente sul campo: dalla tecnologia al veicolo, dal rifornimento ai processi aeroportuali, con l’obiettivo di verificare concretamente come l’idrogeno possa entrare nei diversi anelli della catena logistica dello scalo.

– Foto ufficio stampa SEA –

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