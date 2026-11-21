ROMA (ITALPRESS) – È attiva la piattaforma per richiedere il credito d’imposta destinato alle imprese di autotrasporto, a ristoro dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di gasolio nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 5 ottobre 2026. Così una nota del MIT.
Le imprese interessate potranno presentare domanda fino alle ore 23:59 del 30 novembre 2026, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193. Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata, disponibile all’indirizzo https://www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it, allegando la documentazione richiesta.
Le modalità di accesso e le istruzioni operative sono consultabili sul sito del MIT. La misura si inserisce nel quadro degli interventi a sostegno del settore dell’autotrasporto, con l’obiettivo di attenuare l’impatto dell’aumento dei costi del carburante sulle imprese.
Per il periodo marzo-agosto 2026, ricorda infine il Ministero, sono già stati erogati oltre 375,5 milioni di euro, attraverso le compensazioni dei crediti d’imposta, a beneficio di 24.842 imprese di autotrasporto.
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