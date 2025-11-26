Arresti e scontri in Cisgiordania, Katz “Agiamo con fermezza per prevenire un’escalation”

CISGIORDANIA (ITALPRESS) – L’ufficio stampa dei Prigionieri palestinesi ha riferito che 22 persone sono state arrestate nelle città di Tubas, Tammun e altre città limitrofe nella Cisgiordania settentrionale dalle forze israeliane, che questa mattina hanno annunciato una “grande operazione antiterrorismo” nella regione. Secondo i resoconti dei media, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato davanti alla commissione Affari esteri e Difesa della Knesset che le Idf stanno agendo con decisione per prevenire una possibile escalation in Cisgiordania.

La Mezzaluna rossa palestinese ha riferito che i medici hanno curato 10 persone ferite da “brutali percosse” in seguito alla vasta operazione delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella città di Tubas e Tamunn. Secondo la Mezzaluna rossa, 30 persone in totale sono state trasferite in ospedale e le ambulanze hanno avuto difficoltà a raggiungere le persone che necessitavano di cure a causa dell’incursione israeliana.

Coloni israeliani hanno attaccato i contadini palestinesi nel villaggio di Arab al-Rashayida, in Cisgiordania, a sud di Betlemme. Secondo quanto riportato dai media palestinesi, dopo che i coloni hanno aggredito i contadini palestinesi a est del villaggio, la gente del posto è arrivata e ha cercato di respingerli. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno usato gas lacrimogeni per disperdere gli scontri.

IDF ANNUNCIA L’ELIMINAZIONE DI TERRORISTI DI HAMAS

L’Aeronautica militare israeliana ha eliminato un miliziano della Jihad Islamica, precedentemente identificato dalle forze di combattimento della Brigata Kfir, dopo che aveva oltrepassato la linea gialla nella Striscia di Gaza meridionale. Lo hanno annunciato le Forze di difesa israeliane (Idf), spiegando che l’uomo è stato colpito dopo essersi avvicinato alle forze “in un modo che rappresentava una minaccia immediata per loro”. In un altro episodio nella Striscia di Gaza meridionale, le unità di osservazione delle Idf hanno identificato un terrorista che aveva oltrepassato la linea gialla e si era avvicinato ai militari. Dopo l’identificazione, le forze della Brigata meridionale hanno eliminato il terrorista, concludono le Idf.

L’Aeronautica militare israeliana ha inoltre fatto sapere di aver “attaccato un terrorista di Hamas nel nord della Striscia di Gaza, che stava pianificando di sparare contro le forze israeliane nell’immediato”, senza specificare se il miliziano sia stato eliminato.

