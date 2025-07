Arrestato un somalo per traffico di migranti, omicidio e tortura

PALERMO (ITALPRESS) - Nell'area di Zweibruecken (Germania), la Polizia di Stato, in particolare investigatori del Servizio Centrale Operativo, della SISCO e della Squadra Mobile di Palermo, su delega della locale Procura della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia- ha eseguito, unitamente al collaterale Organismo di polizia tedesco, un mandato d'arresto europeo, conseguente ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Palermo nei confronti di un cittadino somalo di 29 anni. L'indagato è ritenuto responsabile dei reati di associazione per delinquere a carattere transnazionale dedita alla realizzazione di numerosi delitti contro la persona, tra cui omicidio, tortura, sequestro di persone, unitamente a numerosi altri soggetti allo stato non identificati, condotte queste finalizzate alla realizzazione del trasferimento illegale di numerosi stranieri nello Stato italiano. tvi/mca3 (Fonte video: Polizia di Stato) (ITALPRESS)