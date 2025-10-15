TORINO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Torino ha eseguito, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, il fermo di indiziato di delitto nei confronti di due soggetti gravemente indiziati di aver commesso, in concorso tra loro, una serie di rapine aggravate con l’uso di armi bianche. Gli indagati, un cittadino italiano di origini maghrebine (classe 1995) e un cittadino marocchino (classe 1990) dimoranti nel biellese, sono ritenuti responsabili di una serie di rapine consumate tra il 30 agosto e il 18 settembre scorsi in diversi esercizi commerciali della città di Torino, tra cui due supermercati, una farmacia e una gioielleria, per un bottino complessivo di oltre 47.000 euro.

Le rapine sono state compiute con modalità particolarmente violente e intimidatorie: in particolare, in un supermercato del quartiere Parella, i due hanno minacciato il cassiere con un coccio di bottiglia; in un altro, erano armati di coltello, stessa tecnica che hanno utilizzato per rapinare una farmacia in zona Pozza Strada; nel caso della gioielleria di corso Francia, uno dei correi ha invece sfondato la vetrina con un grosso martello e, insieme al complice, si è impossessato di tre orologi di pregio. In tale ultima circostanza, allorquando un addetto al negozio si era avvicinato per interrompere l’azione criminosa, uno degli indagati aveva portato la mano alla cintola come per estrarre un’arma. Il fermo è stato convalidato, con applicazione per i due Indagati della custodia cautelare in carcere.

– foto screenshot Polizia di Stato –

(ITALPRESS).