Arrestata a Milano la madre di due dei ragazzini coinvolti nell’incidente mortale al Gratosoglio

MILANO (ITALPRESS) – Fermata la mamma dei due fratelli (uno il conducente dell’auto) autori dell’incidente che ha causato la morte di Cecilia De Astis a Milano. La donna italiana, classe 1992, è stata arrestata oggi all’interno dei giardini in viale Cermenate e associata in carcere a San Vittore per un cumulo pena da scontare 3 anni e 10 mesi. Fra i reati furti commessi dal 2017 al 2019. Addosso aveva oltre 130 grammi in monili d’oro e oltre 1.500 euro in contanti. Denunciata a piede libero anche per ricettazione.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).