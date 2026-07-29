ROMA (ITALPRESS) – Donald Trump è il personaggio più citato (1.114) negli ultimi 7 giorni sulle radio e tv italiane: il presidente americano ha ripreso i raid contro l’Iran e negli ultimi giorni li ha fermati in attesa di giungere alla fine delle ostilità ma ha anche ventilato una sua possibile candidatura per un terzo mandato. E’ quanto emerge dal monitoraggio svolto da Mediamonitor.it su tecnologia brevettata da Cedat 85 nel periodo compreso fra lunedì 20 e domenica 26 luglio su 112 emittenti radiofoniche e televisive, nazionali e locali.

Segue a ruota (1.084) la premier Giorgia Meloni impegnata su più fronti legati alla sicurezza specie dopo le incursioni dei No Tav nei cantieri della Val di Susa ma anche sul caso Roggero e di Abderrahim Fakir, il 42enne morto dopo un fermo di polizia nel quartiere Pilastro a Bologna, che è al terzo posto per numero di citazioni (1.054 citazioni). Tiene ancora banco la vicenda di Mario Roggero, il gioielliere finito in carcere dopo la condanna della Corte di Cassazione a 14 anni e 9 mesi di reclusione per avere ucciso due rapinatori che è stato nominato 814 volte.

I media hanno seguito con grande attenzione la nomina del nuovo Commissario tecnico della nazionale di calcio. E’ quinto Andrea Pirlo (622), l’ex calciatore di Inter, Milan e Juventus designato dal direttore tecnico Paolo Maldini (434 citazioni, 8° posto) ma poi silurato per via della sua collaborazione con la società di scommesse russe Fonbet. Le vicende No Tav, Fakir e Roggero tengono alte le citazioni del Ministro Matteo Salvini (459, 6° posto) che sogna un possibile ritorno al Viminale.

Fari accesi anche sull’uccisione del giornalista sportivo salernitano Luca Esposito (453, 7° posto) per cui è stato già arrestato il presunto colpevole, un tunisino di 26 anni. E’ in nona posizione Papa Leone (370 citazioni), che ha concluso il suo periodo di riposo a Castel Gandolfo e ha lanciato in maniera incessante i suoi appelli per la pace nel mondo. In decima posizione (342) Elon Musk, intervenuto anche lui sul caso Roggero schierandosi a fianco del gioielliere e criticando la decisione dei giudici italiani. Appena fuori dalla top ten il nuovo premier britannico Andy Burnham (338 citazioni) che ha preso il posto del collega laburista Keir Starmer. Seguono altri due protagonisti della vicenda Fakir: il sindaco di Bologna Matteo Lepore (314) che ha promosso una manifestazione pacifica a favore dell’uomo rimasto vittima del fermo di polizia scatenando un dibattito politico fra opposte fazioni politiche e il legale della famiglia Fakir Fabio Anselmo (301 citazioni).

– Foto Ipa Agency –

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