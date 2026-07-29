ROMA (ITALPRESS) – “Era a metà aprile e ad un controllo che faccio periodicamente, uno dei valori era fuori norma. Ho immediatamente preso contatto con il mio oncologo. Pochi giorni dopo ho fatto la prima chemio, la prima di un ciclo di sei”. A raccontarlo, in un video sui social, è Monica Guerritore. “Ora ho finito tutte e sei le chemio ed è andato tutto molto bene, grazie alla straordinaria capacità dei nostri medici“, aggiunge. “Non era la prima volta che mi trovavo ad avere a che fare con un tumore, ma senza necessità di chemio”.

“Da brava attrice ho nascosto dietro una parrucca con una frangetta e un taglio strano di capelli quello che mi accadeva”. Sono arrivati anche vari premi, “riconoscimenti inaspettati che mi hanno davvero resa felice, ma che sono stati anche l’obbligo per le prime uscite ufficiali. Io mi sentivo strana, in imbarazzo, ho serrato i denti e sono andata. I flash dei fotografi, gli sguardi dei colleghi…. avevo paura“. E invece “voglio ringraziarli per aver avuto tanto rispetto e tanta delicatezza. Ho sentito il mio mondo solidale, vicino e li ringrazio insieme a tutti quelli che per questi quattro mesi hanno capito che c’era qualcosa, mi hanno sorriso e hanno parlato d’altro. Ho toccato con mano, in fondo, la solidarietà e l’umanità delle persone, un regalo che esiste”. L’attrice ringrazia i medici e “la ricerca che sposta sempre l’asticella in avanti e ci protegge e cura”. L’amore attorno “è tutto per chi subisce questo trattamento”. Guerritore annuncia che Anna dal primo settembre sarà su Sky Primafila: “Sarete voi a farla continuare a vivere”, mentre “io mi divertirò per un po’ forse a cambiare taglio… bionda, rossa, non lo so, chissà quale altra donna si prepara”.

– foto IPA Agency –

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