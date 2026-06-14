Arezzo, violenta aggressione durante una festa: sei persone ferite

FIRENZE (ITALPRESS) – Almeno sei persone sono rimaste ferite dopo una violenta aggressione avvenuta la notte scorsa poco prima delle ore 2 durante una serata di festa fuori dal quartiere di Porta del Foro ad Arezzo. Secondo alcune testimonianze, tra i tanti presenti alla festa, la tensione è iniziata a salire quando all’interno del cortile di un circolo del quartiere di Porta del Foro alcuni ragazzi hanno cominciato a spintonare e a dare fastidio ad un altro gruppo.

In quel momento sarebbero intervenuti gli addetti della sicurezza privata del quartiere e li avrebbero accompagnati fuori ma la banda di ragazzi, armati di bottiglie e un coltello, ha ricominciato ad aggredire un altro gruppetto mentre si trovavano nella zona della Porta di San Lorentino, cosa che avrebbe portato al ferimento di diverse persone.

Un 26enne in particolare ha ricevuto una coltellata ed è rimasto trafitto, per fortuna non in maniera profonda, al collo. Oltre alla presenza della vigilanza privata ingaggiata dal quartiere, sono arrivate successivamente auto della polizia e le ambulanze. Dalle prime ricostruzioni pare che gli aggressori non siano originari della città di Arezzo ma arrivino da un comune limitrofo.

Il 118 di Arezzo è intervenuto sul posto con un’ambulanza blsd della Misericordia e della Croce Rossa di Arezzo, e con una della Misericordia di Monte San Savino e l’automedica. In totale 6 pazienti sono stati trasportati in Pronto soccorso di Arezzo in codice giallo. Sono in corso le indagini per comprendere la dinamica e il movente degli incidenti.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).