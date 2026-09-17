Arconate, un 25enne innesca un incendio nel proprio appartamento: palazzina evacuata

MILANO (ITALPRESS) – Questa notte, ad Arconate, i carabinieri delle Stazioni di Busto Garolfo e Nerviano unitamente a quelli del Radiomobile di Legnano, hanno attestato per incendio doloso un 25enne italiano, soggetto psichiatrico del posto.

L’uomo ha innescato un incendio presso il proprio appartamento in un edificio popolare in via Roma, che ha interessato tutto lo stabile composto di 2 piani e 12 appartamenti. Giunti sul posto, i militari hanno rintracciato l’uomo all’esterno che impugnava una pistola, poi risultata a salve, esplodendo colpi.

Il 25enne è stato bloccato e messo in sicurezza. La palazzina è stata evacuata e dichiarata inagibile. Tutti gli occupanti, tra cui 3 minori e 2 disabili, sono stati tratti in salvo. Nessun ferito.

-Foto ufficio stampa Carabinieri Milano-

(ITALPRESS).