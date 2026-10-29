Archer Aviation e ITA Airways svilupperanno servizi di air taxi in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Archer Aviation e ITA Airways annunciano la sigla di un accordo di collaborazione per la realizzazione di una rete di aerotaxi interamente elettrici in Italia. ITA Airways è la compagnia di bandiera italiana e serve oltre 70 destinazioni in tutto il mondo nell’ambito della rete Star Alliance. Grazie al velivolo Midnight di Archer, la partnership mirerà a implementare servizi di aerotaxi nelle principali città italiane. Progettato per voli rapidi e consecutivi a emissioni zero, l’obiettivo del velivolo Midnight di Archer è quello di trasformare gli spostamenti urbani sostituendo tragitti in auto di 60-90 minuti con voli silenziosi e completamente elettrici della durata di 10-20 minuti. Ad esempio, un viaggio di un’ora via terra dall’aeroporto di Fiumicino al centro di Roma potrebbe richiedere meno di 10 minuti con un volo a bordo del Midnight.

“Questo accordo con Archer rappresenta un passo importante per valutare in che modo i servizi di taxi aereo elettrico possano integrare la nostra rete e migliorare i collegamenti tra aeroporti, centri urbani e altre destinazioni strategiche”, ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di ITA Airways.

“Nell’ambito di questo processo, stiamo valutando diverse soluzioni per individuare il miglior prodotto possibile per i nostri clienti. Promuovendo un’esperienza di viaggio integrata, senza soluzione di continuità e più sostenibile, vogliamo contribuire a plasmare il futuro della mobilità in Italia e offrire ai nostri clienti un viaggio sempre più efficiente, dal punto di partenza sino alla loro destinazione”, ha aggiunto.

Adam Goldstein, fondatore e amministratore delegato di Archer, ha dichiarato: “L’Italia possiede la leadership normativa, le infrastrutture e ora anche il partner aereo per rendere i taxi aerei una realtà, e sono orgoglioso di compiere questo passo insieme a ITA Airways e al Gruppo Lufthansa per portare il futuro dell’aviazione elettrica in Europa”.

– Foto ufficio stampa ITA Airways –

(ITALPRESS).