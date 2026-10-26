Doppio evento per Explora Journeys e Fincantieri nel cantiere di Sestri Ponente

GENOVA (ITALPRESS) – Doppio importante evento per Explora Journeys e Fincantieri, oggi, nel cantiere di Sestri Ponente. Il brand di viaggi oceanici di lusso del Gruppo MSC e il leader globale nella cantieristica ad alta complessità hanno celebrato infatti due momenti altamente simbolici della tradizione marinara: il varo di Explora V e la cerimonia della moneta di Explora VI.

Dopo la consegna di Explora III, svoltasi a fine luglio, prosegue dunque a pieno ritmo il programma di costruzione della flotta Explora Journeys interamente affidato a Fincantieri, che si prevede raggiungerà, in meno di due anni, le sei unità previste: Explora IV ed Explora V verranno consegnate entrambe nel 2027, rispettivamente in primavera e a fine anno, mentre EXPLORA VI sarà operativa per l’estate del 2028.

Le prime tre unità del brand di lusso MSC viaggiano già a piena capacità sui mari del mondo, confermando così il successo internazionale della formula di Explora Journeys, ispirata alla visione dell’Ocean State of Mind. Una prospettiva che sta ridefinendo gli standard dei viaggi oceanici, in grado di unire itinerari globali, destinazioni iconiche e porti meno conosciuti, esperienze di bordo uniche e raffinate per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti enogastronomici, dell’intrattenimento e del wellness.

Al doppio evento di oggi hanno presenziato numerose istituzioni e autorità, tra cui il Consigliere regionale Federico Bogliolo, in rappresentanza del Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci; Emilio Robotti, Assessore alla Mobilità Sostenibile e al Trasporto Pubblico del Comune di Genova, in rappresentanza della Sindaca di Genova, Silvia Salis; il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli; il Capitano di Fregata Paolo Ferrero, della Capitaneria di Porto di Genova.

Gli ospiti della cerimonia sono stati accolti da Pierfrancesco Vago, Presidente Esecutivo della Divisione Passeggeri del Gruppo MSC, da Anna Nash, Presidente di Explora Journeys, da Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, da Luigi Matarazzo, Direttore Generale della Divisione Navi Mercantili del gruppo cantieristico, e da Massimo Canesin, Direttore del cantiere di Genova Sestri.

Madrine della cerimonia della moneta di EXPLORA VI sono state Anna Nash, Presidente di Explora Journeys, e Camilla Ronco, impiegata dell’officina premontaggio scafo nello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente, che hanno inserito due monete all’interno dello scafo, come da antica tradizione, quale segno di buon augurio. Madrina del taglio del nastro per il varo tecnico di EXPLORA V è stata Consuelo Brunelli, impiegata dell’ufficio pianificazione di Fincantieri.

Pierfrancesco Vago, Presidente Esecutivo della Divisione Passeggeri del Gruppo MSC, ha dichiarato: “La giornata di oggi rappresenta una tappa fondamentale nella costruzione della flotta Explora Journeys, che tra meno di due anni sarà pienamente operativa con tutte e sei le unità. Costruite in Italia, queste navi contribuiscono in maniera significativa al nostro impegno di lungo termine nei confronti del Paese, che si estende anche alle 19 località italiane visitate già oggi da Explora Journeys. Attraverso queste destinazioni, portiamo il turismo internazionale verso una gamma sempre più ampia e diversificata di territori, valorizzando così ulteriormente la straordinaria bellezza e le ricchezze di cui dispone l’Italia”.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale Fincantieri, ha dichiarato: “La sfida di Fincantieri è quella di far evolvere la cantieristica in un business sempre più high-tech, integrando le nuove tecnologie in un’industria tradizionalmente ad alta intensità di lavoro. A Sestri Ponente stiamo lavorando per portare questa trasformazione direttamente nei processi di costruzione, attraverso l’intelligenza artificiale, la robotica e l’automazione. Un percorso che valorizza le competenze delle nostre maestranze e si basa sulla collaborazione con i partner industriali, elementi fondamentali per tradurre lo sviluppo tecnologico in applicazioni concrete. In questo scenario, Explora V rappresenta un esempio della capacità di coniugare bellezza, funzionalità e innovazione, introducendo soluzioni industriali e ambientali avanzate in un settore complesso come quello navalmeccanico”.

Realizzate tutte in Italia da Fincantieri, le sei unità Explora Journeys hanno richiesto un investimento complessivo superiore a 3,5 miliardi di euro da parte di MSC, che a sua volta genera un impatto sull’economia italiana di oltre 15 miliardi, garantendo importanti ricadute sull’indotto e migliaia di posti di lavoro anzitutto a Genova e in Liguria, dove le navi vengono in larga parte realizzate. La costruzione di ogni singola unità richiede infatti oltre sette milioni di ore lavorate e un’occupazione media di 2.500 persone per due-tre anni.

All’avanguardia dal punto di vista del design, della tecnologia navale e dell’efficienza energetica, le navi Explora Journeys rappresentano il meglio del Made in Italy, di cui sono splendide Ambasciatrici sugli oceani. Particolarmente evoluta è la tecnologia ambientale presente a bordo. Tutte le unità sono dotate infatti del sistema di collegamento alla rete elettrica in banchina, che permette di ridurre a zero le emissioni durante la sosta nei porti grazie allo spegnimento dei motori.

Per quanto riguarda la versatilità nell’utilizzo dei carburanti, EXPLORA V ed EXPLORA VI utilizzano – al pari delle due navi precedenti – l’alimentazione a gas naturale liquefatto (GNL) e sono predisposte per funzionare con combustibili rinnovabili e di ultima generazione come bio-GNL, GNL sintetico e biofuels. EXPLORA VI sarà dotata inoltre della tecnologia delle celle a combustibile, mentre EXPLORA V è progettata per accogliere questa soluzione, che valorizza il contributo di Explora Journeys alla strategia di decarbonizzazione a lungo termine di MSC Crociere.

La realizzazione di queste navi conferma il ruolo di Fincantieri come system integrator di una filiera industriale ampia e altamente specializzata, che in Italia coinvolge circa 7.000 fornitori, in larga parte piccole e medie imprese, e contribuisce a sostenere oltre 90.000 posti di lavoro. In questo sistema, la Liguria riveste un ruolo strategico, con circa 800 fornitori e oltre 3.600 addetti diretti del Gruppo. Un’eccellenza del territorio è il cantiere di Sestri Ponente, specializzato nella costruzione di navi da crociera, che dal 2003 ha realizzato 19 unità e dispone di un portafoglio ordini fino al 2037. Il programma Explora Journeys valorizza ulteriormente le competenze del cantiere e della filiera locale, espressione dell’eccellenza tecnologica e industriale del Made in Italy.

– foto ufficio stampa Fincantieri –

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