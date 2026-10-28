A Genova tornano gli Stati Generali della Logistica del Nord-Ovest, Bucci: “Momento decisivo per le infrastrutture”

GENOVA (ITALPRESS) – Tornano a radunarsi a Genova gli Stati Generali della Logistica del Nord-Ovest, la cabina di regia avviata nel 2015 da Liguria, Lombardia e Piemonte per costruire una visione macroregionale capace di sostenere lo sviluppo, l’attrattività e la competitività dei territori. L’ottava edizione, dopo la sessione tecnica che si svolgerà oggi presso la sede della Camera di Commercio di Genova, avrà il suo momento clou domani, giovedì 29 ottobre, a partire dalle ore 9.30, presso l’Auditorium dell’Acquario, con un convegno dedicato al rafforzamento dell’interconnessione tra infrastrutture, nodi logistici e sistemi territoriali, con l’obiettivo di promuovere una rete sempre più integrata, efficiente e competitiva e di valorizzare il ruolo strategico del Nord-Ovest nel sistema logistico nazionale.

Le conclusioni dell’incontro istituzionale spetteranno al ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Matteo Salvini. L’intervento sarà preceduto dalla tavola rotonda dei presidenti delle tre Regioni, Marco Bucci, Alberto Cirio e Attilio Fontana. Mentre il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, in apertura, approfondirà i temi legati alla riforma portuale come leva di sviluppo economico e logistico.

Al centro della discussione anche il ruolo dei porti liguri, con gli interventi dei presidenti delle due Autorità di Sistema Portuale, Matteo Paroli e Bruno Pisano, le tavole rotonde tematiche degli assessori competenti, in ambito di logistica, delle tre Regioni – Enrico Bussalino, Claudia Maria Terzi ed Alessio Piana – e quella più tecnica, a cura di esperti del settore, per favorire lo sviluppo di strumenti di semplificazione e innovazione.

“Il Nord-Ovest produce oltre un terzo del Pil nazionale – sottolineano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale allo Sviluppo economico, ai Porti e alla Logistica Alessio Piana -. Questa ottava edizione degli Stati Generali della Logistica del Nord-Ovest cade in un momento storico decisivo per le infrastrutture dei nostri territori. Opere attese da anni, se non decenni, come il Terzo Valico e la Diga di Genova sono entrate nella fase decisiva del loro completamento. E questo significa che la competitività dell’intero Nord-Ovest, con tempi di percorrenza delle merci notevolmente ridotti e la capacità di attrarre grandi carichi nei nostri porti, potrà ulteriormente accrescere. In più, strumenti come quelli della Zona Logistica Semplificata di Genova, che uniscono i nostri territori, ci possono aiutare ad azzerare i tempi della burocrazia, accelerare le procedure doganali e attrarre grandi investitori internazionali. E non è un caso che questa abbia ottenuto, anche quest’anno, il riconoscimento internazionale ‘Highly Commended – Rising Stars Europe 2026’ in occasione dei Global Free Zones of the Year Awards. L’obiettivo – concludono Bucci e Piana – dev’essere quello di lavorare uniti per fare del Nord-Ovest la vera, grande porta dell’Europa sul Mediterraneo”.

-Foto Regione Liguria-

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