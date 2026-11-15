Arcea, sbloccate risorse per oltre 6,5 milioni a favore del comparto agricolo calabrese

CATANZARO (ITALPRESS) – Oltre 6,5 milioni di euro di risorse sbloccate a favore del comparto agricolo calabrese. Grazie all’approvazione della versione 9 del Piano strategico della Pac (Psp) 2023-2027, Arcea ha dato il via libera all’avvio dei pagamenti per un importo complessivo di 6.552.533,66 euro, destinati a 106 domande che erano rimaste precedentemente sospese. A darne notizia è l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, che evidenzia l’importanza del passaggio amministrativo, necessario per consentire il rispetto degli impegni assunti nei confronti dei beneficiari nell’ambito della programmazione 2014-2022. L’operazione interessa diverse misure e interventi, sia della precedente programmazione sia del Psp 2023-2027, e consente di rimettere in circolo risorse significative a favore delle imprese agricole, degli enti e degli altri beneficiari calabresi.

“Ci troviamo in una fase particolarmente delicata per il settore agricolo – dichiara l’assessore Gianluca Gallo – e per questo è fondamentale che le istituzioni siano concretamente vicine agli agricoltori, ascoltandone le esigenze e garantendo risposte tempestive. Lo sblocco di queste risorse va esattamente in questa direzione: significa immettere liquidità nel sistema produttivo, sostenere gli investimenti e accompagnare le aziende nelle sfide che sono chiamate ad affrontare ogni giorno. Continuiamo a lavorare affinché ogni euro disponibile possa tradursi in opportunità di crescita, sviluppo e competitività per il nostro territorio. Si tratta di un ulteriore risultato conseguito grazie all’impegno di Arcea e della Regione Calabria per assicurare continuità ai sostegni, accelerare l’erogazione delle risorse e rafforzare il sistema agricolo regionale”.

Nel dettaglio, lo sblocco delle risorse riguarda i seguenti interventi: 55.350,00 euro per la Misura 2.1.1 (SRH01); 745,43 euro per la Misura 3.1.1 (Srg03); 134.044,84 euro per la Misura 3.2.1 (Srg10); 404.142,69 euro per la Misura 4.1.1 (Srd01); 410.484,83 euro per la Misura 4.2.1 (Srd13); 340.816,41 euro per la Misura 6.4.1 (Srd03); 131.835,05 euro per la Misura 7.4.1 (Srd07); 216.164,20 euro per la Misura 8.3.1 (Srd12); 9.806,51 euro per la Misura 8.4.1 (Srd12); 445.800,13 euro per la Misura 8.5.1 (Srd15); 348.832,28 euro per la Misura 16.1.1 (Srg01); 513.899,43 euro per la Misura 16.2.1 (Srg08); 573,31 euro per la Misura 16.4.1 (Srg08); 60.000,00 euro per la Misura 19.2.1-6.2.1 (Srg06); 24.758,33 euro per la Misura 19.2.1-6.4.1 (Srg06); 117.497,93 euro per la Misura 19.2.1-7.4.1 (Srg06); 69.454,37 euro per la Misura 19.2.1-7.5.1 (Srg06); 61.744,28 euro per la Misura 19.2.1-7.6.1 (Srg06); 1.519.315,51 euro per l’intervento Srd07 del Psp 2023-2027; 1.394.978,95 euro per l’intervento Sre01 del Psp 2023-2027; e 312.289,19 euro per l’intervento Srg06 del Psp 2023-2027.

– foto ufficio stampa Regione Calabria –

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