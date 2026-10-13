Arabia Saudita, prorogata la sospensione del traffico all’aeroporto di Riyad

RIYAD (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – L’Autorità generale dell’aviazione civile saudita ha deciso di prolungare la sospensione delle operazioni all’aeroporto King Khalid di Riyad in attesa della verifica della sicurezza delle strutture. Lo riportano i media sauditi. Il provvedimento è stato adottato dopo l’annuncio del portavoce militare degli Houthi, che ha rivendicato un attacco con un missile contro lo scalo e con un drone contro la base di Khamis Mushait. La Coalizione a guida saudita ha intanto comunicato di aver abbattuto missili balistici lanciati in direzione di Riyad e di Khamis Mushait.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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