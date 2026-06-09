Arabia Saudita e Russia firmano 13 accordi da 1,11 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – Arabia Saudita e Russia hanno siglato 13 accordi e memorandum d’intesa strategici in vari settori, con particolare enfasi sulla sicurezza alimentare, per un valore complessivo di 1,11 miliardi di euro. Lo riporta la Tv al Arabiya. L’obiettivo è ampliare la cooperazione bilaterale e gli scambi commerciali. Le intese sono state firmate nell’ambito della partecipazione dell’Arabia Saudita come ospite d’onore al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF), dove il Ministero dell’Ambiente, dell’Acqua e dell’Agricoltura saudita ha coinvolto le principali aziende russe specializzate nei settori agroalimentare e biotecnologico.

Gli accordi riguardano principalmente la produzione e la localizzazione di vaccini veterinari per rafforzare la salute animale e la biosicurezza, lo sviluppo e la moltiplicazione di razze di polli da carne per garantire l’autosufficienza e la sostenibilità della produzione locale, oltre alla fornitura di mangimi e alla stabilizzazione delle catene di approvvigionamento nel settore zootecnico. Previste inoltre partnership per l’esportazione di prodotti ittici sauditi, in particolare gamberi e pesci, attraverso le reti distributive russe a livello globale, così come accordi per il marketing e l’esportazione di latte di cammello e derivati verso i mercati russo e internazionale. Siglata anche un’intesa per la promozione del “caffè saudita” e una di cooperazione nel settore delle bevande gassate.

“Queste intese – ha dichiarato l’ingegner Mansour Al-Mushaiti, Vice Ministro dell’Agricoltura saudita – si inseriscono in una strategia più ampia che include la sicurezza alimentare, la localizzazione di tecnologie avanzate e la sostenibilità delle filiere. La partecipazione al Forum di San Pietroburgo rafforza la partnership strategica tra i due Paesi e rappresenta un’importante occasione di scambio di competenze e di individuazione di nuove opportunità di investimento nei settori dell’ambiente, dell’acqua e dell’agricoltura, in linea con gli obiettivi di Vision 2030″. Le intese rappresentano un passo concreto nel rafforzamento dei legami economici tra Riyadh e Mosca.

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