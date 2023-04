GIARDINI NAXOS (MESSINA) (ITALPRESS) – Il Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos apre oggi i battenti. L’RG Naxos Hotel di Giardini Naxos è entrato a far parte della famiglia dei Delta Hotels by Marriott: “Primo in Italia di una collezione internazionale di hotel uniti dalla comune filosofia di Simple Made Perfect, semplicità resa perfetta, e per il quale è stato coniato lo slogan Sicilian Made Perfect. Un concetto di ‘semplicità’ che vuole significare efficienza, linearità, naturalezza, essenzialità per una sobria eleganza”, si legge in una nota. “La passione per i dettagli e il comfort, la personalizzazione dei servizi e l’ospitalità mediterranea, per venire incontro alle esigenze del ‘viaggiatore modernò: sono queste – sottolinea la nota – le keywords che hanno ispirato tutto il percorso di riconversione degli spazi e dell’offerta e che caratterizzano la rinnovata proposta al pubblico. L’idea progettuale è stata quella di realizzare un nuovo concetto di Resort in cui ognuno possa trovare la sua dimensione, qualsiasi sia la composizione e la motivazione del viaggio”.

Nella cornice siciliana, sulla spiaggia di Giardini Naxos e a poca distanza da Taormina e dall’Etna, l’hotel dal design mediterraneo dispone di 296 camere (di cui 28 Suites), 11 meeting rooms per un totale di 2580 metri quadrati. Il gruppo proprietario, Russotti Gestioni Hotels, è una realtà italiana dalle radici siciliane che intreccia i suoi rami con gli asset internazionali più innovativi del settore dell’ospitalità. Con un totale di 5 hotels, 1.476 camere e 17.325 metri quadrati di spazio congressuale, è ad oggi il franchisee più importante di Marriott in Italia.

“Riapriamo per la stagione 2023 fieri del risultato raggiunto, con l’ingresso nel brand Delta Hotels by Marriott. Al centro, sempre i nostri Ospiti e l’attenzione massima alla creazione di una experience a 360 gradi, che coinvolga anche la conoscenza dello splendido territorio siciliano. La vocazione a un’ospitalità sincera e calorosa è il nostro personale fiore all’occhiello ed è il valore aggiunto di questa splendida realtà. Ogni Ospite che arriva o che ritorna trova sempre un sorriso e un servizio disegnato su misura, dove la semplicità diventa sinonimo di efficienza”, dichiara Patrizia Candela, General Manager dell’hotel.

Il Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos dispone di una grande piscina a sfioro e di una spiaggia privata, di un lussureggiante giardino mediterraneo, di due ristoranti con vista sul mare – La Sciara (gourmet) e Panarea – unici per i loro speciali sapori tradizionali con un tocco di innovazione, e di due bar, uno nella hall e l’altro sulla terrazza. Le 11 sale meeting con una capienza di 1000 persone, consentono di organizzare eventi e riunioni in una cornice di grande fascino, con tecnologie all’avanguardia, e a soli 30 minuti dall’aeroporto di Catania. “In linea con le direttive di Russotti Gestioni – evidenzia la nota -, l’hotel ha posto al centro la valorizzazione del territorio in cui opera, promuovendo e sviluppando politiche etiche: dall’impatto ambientale ai progetti charity, passando per il sostegno delle comunità attraverso politiche sociali mirate”.

Il Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos è Pet Friendly, quindi gli animali di affezione sono graditi ospiti.

In occasione della riapertura, l’hotel ospita la mostra fotografica di Mont’ aka Fabio Montalto “Tutta colpa di Dalì” in cui l’artista netino fa riferimento esplicitamente al surrealismo che ispira le sue opere d’arte contemporanea.

La presenza di una mostra dedicata all’arte contemporanea all’interno dell’hotel si inserisce in un disegno più ampio che riguarda tutte le strutture ricettive del Gruppo RGH.

“Stiamo portando avanti importanti ristrutturazioni e riconversioni degli spazi nei nostri Hotel per renderli sempre più luoghi aperti e ospitali, da vivere per vacanza o per lavoro, in cui potere organizzare incontri di business così come momenti conviviali tra amici. Non più quindi un posto confortevole riservato a chi alloggia ma aperto alla socialità e vivo nel territorio. Il nostro è un concetto di accoglienza a 360 gradi, una visione, questa che mi vede impegnato in prima linea e che ispira le azioni di tutti i miei collaboratori”, afferma Pippo Russotti, Managing Director di Russotti Gestioni Hotel.

Il gruppo è proprietario, oltre che di Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos, anche di altre 4 strutture presenti a Roma, Milano, Venezia e del prestigioso Ortea Palace di Ortigia, in Sicilia.

