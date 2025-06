L’appello di Papa Leone XIV ai giovani “Non aspettate, rimboccatevi le maniche”

ROMA (ITALPRESS) – “Vorrei dire, specialmente ai giovani, di non aspettare, ma di rispondere con entusiasmo al Signore che ci chiama a lavorare nella sua vigna. Non rimandare, rimboccati le maniche, perché il Signore è generoso e non sarai deluso”. Questo l’invito che Papa Leone XIV, in occasione dell’udienza generale di mercoledì in Vaticano, ha rivolto ai giovani. “Lavorando nella sua vigna – ha aggiunto -, troverai una risposta a quella domanda profonda che porti dentro di te: che senso ha la mia vita?”.

