Appello Italia e Stati Ue a Israele per accesso operatori e Ong a Gaza

Mandatory Credit: Photo by APAImages/Shutterstock (15437917m) Displaced Palestinians struggling with hunger flock to an aid distribution point set up in the Netzarim Corridor in hopes of receiving limited humanitarian aid in Deir al Balah, Gaza on August 12, 2025. Facing harsh living conditions due to insufficient food and basic necessities, civilians formed long lines after waiting for hours to receive aid. Photo by Belal Abu Amer apaimages Displaced Palestinians struggling with hunger flock to an aid distribution point set up in the Netzarim Corridor, Nusairat, Gaza Strip, Palestinian Territory - 12 Aug 2025

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia ha sottoscritto oggi, insieme all’Unione europea e ad un gruppo di Stati membri, al Regno Unito, al Canada e ad altri partner, un appello urgente alle autorità di Israele affinchè venga concesso il pieno accesso a Gaza a tutti gli aiuti e venga garantito agli operatori umanitari e alle Ong di proseguire in sicurezza il loro impegno per la distribuzione di cibo a favore della popolazione civile nella Striscia. Lo riferisce un comunicato della Farnesina. La situazione umanitaria richiede azioni urgenti, rafforzando l’impegno umanitario a favore di Gaza, prosegue la nota. Già nelle scorse settimane, nei vari contatti con il Governo israeliano, l’Italia aveva sollecitato un’apertura agli aiuti e si era impegnata per moltiplicare gli sforzi a favore delle fasce più vulnerabili della popolazione della Striscia.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE