Aperta la 22^edizione del Festival Internazionale del Film di Marrakech

MARRAKECH (ITALPRESS) – È stata inaugurata venerdì sera al Palazzo dei Congressi la 22^ edizione del Festival Internazionale del Film di Marrakech. L’edizione 2025, in programma fino al 6 dicembre, si è aperta con il tradizionale red carpet, che ha visto sfilare star marocchine e internazionali davanti a un pubblico numeroso e ai media provenienti da diversi Paesi. La giuria della competizione ufficiale è presieduta dal regista sudcoreano Bong Joon Ho, vincitore dell’Oscar e della Palma d’Oro, affiancato da Karim Aïnouz, Hakim Belabbes, Julia Ducournau, Payman Maadi, Jenna Ortega, Celine Song e Anya Taylor-Joy. La giuria ha dichiarato ufficialmente aperta la 22ª edizione del Festival.

Momento centrale della serata, il Festival ha reso omaggio alla leggenda del cinema egiziano e arabo Hussein Fahmi, che ha ricevuto l’Étoile d’Or consegnata dall’attrice Youssra. La cerimonia è proseguita con la proiezione del film Dead Man’s Wire di Gus Van Sant, ispirato a una storia vera. In competizione per la Stella d’Oro figurano tredici lungometraggi provenienti da diversi continenti, tra cui opere di Meryem Benm’Barek, James J. Robinson, Shih-Han Tsao, Akinola Davies Jr., Zamo Mkhwanazi e Siyou Tan. Il programma “Conversations” ospiterà figure di primo piano del cinema mondiale, tra cui Bong Joon Ho, Guillermo Del Toro, Andrew Dominik e Laurence Fishburne, oltre a Bill Kramer (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), Nadine Labaki, Kleber Mendonça Filho, Jafar Panahi e Tahar Rahim. Parallelamente, gli Ateliers de l’Atlas 2025 presenteranno 22 progetti e film in sviluppo o postproduzione provenienti da nove Paesi africani e arabi, con una significativa presenza marocchina. Oltre a Hussein Fahmi, il Festival renderà omaggio anche a Jodie Foster, Guillermo del Toro e Raouya, confermando la vocazione internazionale dell’evento e la sua attenzione ai grandi nomi del cinema mondiale.

