TORINO (ITALPRESS) – “La Regione Piemonte ha fatto tutto quello che doveva fare, ha centrato tutti gli obiettivi, vale a dire il 100% della spesa sul Pnrr, ha realizzato tutti gli obiettivi target che erano stati dati da Bruxelles, non ha perso un euro di penalizzazione, anzi rispetto a quanto ci avevano dato hanno aggiunto da Bruxelles 35 milioni di euro perché siamo stati bravi. Di questo da piemontese e sabaudo serio sono orgoglioso, perché non dimentichiamo che sono soldi dei cittadini, pagati a fatica dalle persone e dalle imprese, il fatto che siano tornati bene e in tempo per garantire sanità, scuole, istruzione, borse di studio e treni credo che sia un bel risultato”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine della conferenza stampa sui progetti del Pnrr in Piemonte organizzata oggi a Torino

“Sono molto orgoglioso della missione salute, che è quella anche più corposa con oltre 700 milioni di euro, perché ci ha permesso di realizzare 82 nuove realtà che sono le case di comunità e 27 ospedali di comunità nuovi – ha aggiunto Cirio – Quando dico realizzare vuol dire che dovevamo certificare tutto entro il 31 agosto di quest’anno e noi ci siamo riusciti, abbiamo speso tutto e abbiamo anche centrato obiettivi maggiori. Sull’assistenza domiciliare, cioè la possibilità di curare le persone a casa, abbiamo fatto il 150% in più di quanto ci era stato richiesto. Per questo l’Europa ci ha premiato. Allora io credo che oggi si debba essere orgogliosi e soddisfatti, perché come sui fondi europei siamo la prima regione d’Italia per capacità di spesa e rendicontazione, anche sul Pnrr il Piemonte ha fatto tutto quello che gli è stato richiesto e lo ha fatto in tempo”.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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