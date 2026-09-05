Costa “L’Ue sarà più forte con l’allargamento a Ucraina, Moldavia e Balcani occidentali”

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “Non sono d’accordo con i paragoni semplicistici che suggeriscono che l’Europa stia semplicemente rimanendo indietro”. Così il presidente del Consilgio Europeo, Antonio Costa, intervenendo al Forum Teha di Cernobbio, sottolineando che la necessità di adattarsi e migliorare la competitività risponde alla volontà di proteggere e rafforzare il modello di vita europeo in un mondo che cambia, e non a una decadenza. “Il prossimo allargamento all’Ucraina, alla Moldavia e ai Balcani occidentali – ha aggiunto – rafforzerà ulteriormente l’Unione europea come attore geopolitico per la pace, la sicurezza e la prosperità. L’Europa continua ad essere un polo di attrazione per milioni di persone e l’allargamento è il più grande investimento geopolitico che l’Europa abbia mai fatto perché ha rafforzato la democrazia, lo stato di diritto e la nostra prosperità e resilienza condivise”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).