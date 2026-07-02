Antognoni “Se investi sui giovani non sbagli quasi mai”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Investire sui giovani è sempre positivo, non sbagli quasi mai, perché il giovane già a 18-20 anni lo vedi se ha la possibilità di migliorare. Liberali è un giocatore che ha fatto bene a Catanzaro, era del Milan, secondo me andava bene anche se fosse rimasto in rossonero. È un giocatore che a volte fa la differenza, però mi sembra che abbia scelto Como. Lì trova sicuramente un ambiente adatto, perché Fabregas è un allenatore che fa giocare bene le squadre e un giocatore tecnicamente dotato sicuramente si trova più a suo agio". Lo ha detto il capodelegazione dell'Under 21 azzurra, Giancarlo Antognoni, a margine di un evento legato alla trentesima edizione del Premio Fair Play Menarini. f39/xb8/xr5/azn