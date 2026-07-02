Il retail tiene nonostante le tensioni globali, 6.000 aperture nel 2026

BAVENO (ITALPRESS) - Il retail italiano resiste alle incertezze globali. È quanto emerso dal Retail Summit di Baveno, promosso da Confimprese, Jakala e Tig – The Innovation Group. Si confermano le aperture, sia dirette sia in franchising, annunciate nel I semestre 2026 con una ricaduta occupazionale di oltre 35mila nuovi addetti, secondo i dati del centro studi Confimprese. f28/mgg/gtr