Ansaldo Energia rafforza le attività nucleari con una Business Unit dedicata

ROMA (ITALPRESS) – Il cda di Ansaldo Energia e quello di Ansaldo Nucleare hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Ansaldo Nucleare in Ansaldo Energia, con la creazione di una business unit Nuclear dedicata. La nuova organizzazione nasce con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo del nucleare nella strategia di crescita del Gruppo e di accelerarne lo sviluppo.

In qualità di produttore di turbine a vapore e generatori anche per centrali nucleari, il Gruppo metterà a disposizione capacità consolidate nell’ingegneria, nella produzione, nella gestione della supply chain e nei servizi di lungo periodo, garantendo piena continuità alle attività, alle certificazioni, ai programmi in corso e alle relazioni con clienti e partner.

L’integrazione consentirà inoltre la semplificazione gestionale, la velocizzazione dell’attuazione delle strategie e a una maggiore razionalizzazione dei costi. La nuova business unit Nuclear consentirà di valorizzare ulteriormente le competenze sviluppate da Ansaldo Nucleare nei programmi di estensione della vita operativa degli impianti esistenti, negli Small Modular Reactor (SMR), nei reattori avanzati di IV ge nerazione e nei principali programmi internazionali di fusione nucleare.

Nell’ambito della nuova organizzazione, Daniela Gentile, attualmente amministratrice delegata di Ansaldo Nucleare, assumerà il ruolo di executive vice president Nuclear di Ansaldo Energia, guidando la business unit e le iniziative di sviluppo strategico nel settore.

“Il nucleare sta tornando al centro delle strategie energetiche di lungo periodo in Europa. Con questa integrazione rafforziamo ulteriormente il ruolo del nucleare all’interno di Ansaldo Energia, unendo competenze specialistiche, capacità industriali e sol idità finanziaria. Il nostro obiettivo è accelerare lo sviluppo delle attività nucleari del Gruppo, contribuendo alla crescita della filiera italiana e al rafforzamento della sicurezza energetica e della competitività del Paese”, ha dichiarato Fabrizio Fabbri, ad di Ansaldo Energia.

“Questa evoluzione organizzativa valorizza la complementarità tra le competenze nucleari sviluppate in oltre sessant’anni di attività e le capacità industriali del Gruppo. In un mercato in forte crescita, potremo offrire ai clienti un supporto ancora più completo nello sviluppo e nella realizzazione dei programmi nucleari di nuova generazione”, ha dichiarato Daniela Gentile.

– Foto ufficio stampa Ansaldo Energia –

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