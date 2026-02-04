Annunziata “L’Europa è troppo esposta, deve investire sulla difesa”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - L'Europa deve investire sulla difesa non per riarmarsi, ma perché è “totalmente esposta” di fronte alle nuove minacce. Lo ha detto l'eurodeputata del Partito Democratico Lucia Annunziata, intervistata da Claudio Brachino per Primo Piano Europa, nuovo format tv dell'agenzia Italpress. “Sulla difesa il discorso è partito come riarmo ma in realtà quello è stato un errore, una parola che non è piaciuta”, ha spiegato Annunziata. “Le crisi sono talmente aumentate, sono talmente allargate, l'Europa è diventata anche così esposta, che il centro di questo dossier non è il riarmo, ma la difesa”. Secondo l'eurodeputata i conflitti sono profondamente cambiati. “Con le guerre ibride, e questo l'ha ammesso anche Trump, noi ci siamo trovati come Occidente con una grandissima armata, la NATO, in una situazione completamente bucata”. sat/mrv