L’annuncio di Mazzi: “Il 22 e il 23 marzo 2027 si terrà a Roma il Forum internazionale del turismo italiano”

ROMA (ITALPRESS) – “Il 22 e 23 marzo si terrà a Roma il Forum internazionale del turismo italiano, realizzato dal Ministero del Turismo in collaborazione con il Sole 24 Ore”. Lo ha annunciato il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi chiudendo i lavori dell’evento “Perché l’Italia è economia del turismo! Manifesto per il futuro”. “Inoltre – ha aggiunto – il 21 aprile alle Terme di Diocleziano aprirà la mostra “Italia Patrimonio dell’Umanità”, con “62 installazioni, una per ogni sito UNESCO che ha l’Italia e che determina il primato dell’Italia nel mondo. Siamo davanti alla Cina per un solo sito. Il 10 dicembre saremo invece a Londra per celebrare il primo anno del riconoscimento della cucina italiana come patrimonio dell’umanità”.

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