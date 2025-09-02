L’annuncio di Donald Trump “Lo Space Command sarà trasferito in Alabama”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il quartiere generale comando spaziale americano sarà trasferito ad Huntsville in Alabama e giocherà un ruolo chiave nella costruzione del Golden Dome”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un messaggio dallo Studio Ovale della Casa Bianca. “Stavamo perdendo molto male la corsa allo spazio contro la Cina e la Russia. Ma ora siamo i numeri uno nello spazio”, ha aggiunto Trump.

