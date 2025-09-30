Annalisa “Tornare in gara a Sanremo non è nei piani”

MILANO (ITALPRESS) – “Tornare in gara a Sanremo? In questo momento non è nei piani”. Così Annalisa in un’intervista su Vanity Fair, che poi smentisce anche una sua presenza sul palco dell’Ariston magari come conduttrice: “Non so se sarei capace di condurlo. Potrei arrivarci in futuro, però non adesso che sono concentrata sulla musica”.

Quindi su un eventuale tour negli stadi, afferma: “Se si fosse presentata l’opportunità, non sarebbe stata una tappa bruciata: non sono una ragazzina, sto sulle scene da 15 anni. Gli stadi sono per me una strategia da pianificare con serietà, un bell’orizzonte a cui non smettere di guardare”, infine sulla questione “se non riempite i concerti siete sfigati”, Annalisa dice la sua: “Purtroppo questa tendenza a semplificare e a stigmatizzare tutto esiste e non fa bene. Senza alcuna presunzione, noi artisti siamo argomento di conversazione e spesso al centro di prese di posizioni gratuite bianche o nere: non si considerano i grigi, il lavoro che c’è dietro i live”.

