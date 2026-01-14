Anfia, Ranieri Niccoli nominato presidente del Gruppo Costruttori

TORINO (ITALPRESS) – Ranieri Niccoli, Chief Manufacturing Officer di Automobili Lamborghini, è stato nominato Presidente del Gruppo Costruttori dell’Associazione.

Ranieri Niccoli succede ad Umberto Tossini, a cui ANFIA e le aziende associate rivolgono “un sentito ringraziamento per l’impegno e il lavoro svolto a favore della rappresentanza della filiera produttiva italiana degli autoveicoli in un momento particolarmente delicato e ricco di sfide per i player del settore”.



“E’ per me un onore accettare il ruolo di Presidente del Gruppo Costruttori di ANFIA, succedendo a Umberto Tossini – ha dichiarato Ranieri Niccoli. Viviamo una fase di forte complessità per il settore, che rende ancora più necessario un impegno concreto dei Costruttori verso l’innovazione e verso scelte industriali in grado di accompagnare l’evoluzione tecnologica in atto. L’automotive ha un ruolo strategico per l’Italia e per l’Europa e oggi più che mai è fondamentale ripartire dalla solida cultura industriale del saper fare, profondamente radicata nel nostro Paese e che deve essere sostenuta e valorizzata per dare alle nostre imprese l’opportunità di affrontare al meglio le sfide future”.

