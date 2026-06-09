Andrea Bocelli aprirà il FIFA Countdown Concert alla vigilia dei Mondiali

ROMA (ITALPRESS) – Sarà la voce di Andrea Bocelli ad accendere ufficialmente il cammino verso la FIFA World Cup 2026. Il Maestro italiano è stato scelto per aprire il FIFA Countdown Concert, il grande evento internazionale che il 10 giugno unirà in diretta Città del Messico, Toronto e Los Angeles in una celebrazione senza precedenti dedicata al calcio, alla musica e alla capacità dello sport di parlare al mondo intero.

Davanti al pubblico dell’Auditorio Nacional di Città del Messico e agli spettatori collegati da ogni continente, Bocelli darà il via alla serata interpretando “Nelle Tue Mani”, il brano simbolo tratto dalla colonna sonora de “Il Gladiatore” e contenuto nel suo album “Cinema”.

Il FIFA Countdown Concert riunirà gli artisti dei Paesi ospitanti del Mondiale, e non solo, e sarà trasmesso in diretta globale alla vigilia dell’inizio del torneo. Una produzione spettacolare che collegherà in live streaming le tre città simbolo del Mondiale – Città del Messico, Toronto e Los Angeles – unite dalla musica e dal calcio nel segno del messaggio “Three Cities. One Concert. One World United Through Football and Music”. A Città del Messico, Bocelli si unirà a una line-up d’eccezione che comprende Los Ángeles Azules, Belinda ed Elena Rose. A Toronto saliranno sul palco AHI, Wyclef Jean, Bryan Adams, Nora Fatehi, Sanjoy, The Beaches e Vegedream, mentre a Los Angeles saranno protagonisti Ava Max, BIA, Davido e Major Lazer, il progetto musicale guidato da Diplo.

La partecipazione del tenore conferma il suo ruolo di ambasciatore della musica italiana nei più importanti appuntamenti sportivi globali. Negli ultimi mesi Bocelli è stato protagonista di alcuni delle cerimonie internazionali più prestigiose al mondo, dal sorteggio finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 all’inaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Solo poche settimane fa, inoltre, Bocelli ha scritto un’altra pagina memorabile della sua carriera esibendosi nello storico Zócalo di Città del Messico davanti a oltre 300.000 persone, in uno degli eventi musicali più partecipati dell’anno, confermando il legame straordinario che lo unisce al pubblico messicano.

Dalle grandi cerimonie olimpiche ai principali eventi mondiali, Andrea Bocelli continua così a rappresentare un simbolo della cultura italiana sulla scena internazionale. Il FIFA Countdown Concert si inserisce in un anno particolarmente intenso per Andrea Bocelli, atteso il 27 giugno a Piazza San Marco a Venezia e successivamente al Teatro del Silenzio di Lajatico il 23 e il 25 luglio. Da settembre il Maestro porterà avanti nel mondo il Romanza 30th Anniversary, il progetto internazionale che celebra i trent’anni dell’album che lo ha consacrato sulla scena globale. Il FIFA Countdown Concert prenderà il via alle ore 18:00 CST del 10 giugno. I fan di tutto il mondo potranno seguire l’evento in diretta su TikTok e rivederlo successivamente on demand sulla piattaforma VuMe Live.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).