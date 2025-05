Ancora in calo il mercato dei veicoli commerciali

ROMA (ITALPRESS) - Ad aprile il mercato dei veicoli commerciali leggeri in Italia ha fatto segnare il nono caloconsecutivo, con una flessione dell'8,1% e 15.140 immatricolazioni. Erano state 16.473 nello stessomese del2024. Secondo quanto rende noto Unrae, la diffusione della mobilità a zero o bassissimeemissioni nel comparto continua a essere molto lenta: ad aprile la quota di veicoli elettrici puri si èattestata al 3,4%, in crescita di due punti percentuali rispettoall'1,4 dello stesso mese del 2024, masostanzialmente stabile rispetto al 3,2% di marzo. Sul fronte delle emissioni di CO2, l'Italia siattesta su livelli ancora superiori alla media europea. Per l’Unrae il nuovo criterio europeo dicalcolo su base triennale è un passo importante per una maggiore flessibilità, pur mantenendoinalterati gli obiettivi ambientali. È però indispensabile accelerare il percorso di transizioneenergetica, attraverso una revisione della fiscalità e un deciso sviluppo delle infrastrutture di ricarica,anche con l’utilizzo del credito d'imposta al 50% per gli investimenti privati. mrv