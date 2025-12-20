Anas ricevuta da Papa Leone XIV durante l’udienza giubilare

ROMA (ITALPRESS) – Anas è stata ricevuta da Papa Leone XIV durante l’udienza giubilare di oggi. Un incontro carico di significato, che ha offerto alla delegazione composta dal presidente Giuseppe Pecoraro, dall’amministratore delegato Claudio Andrea Gemme, dai consiglieri di amministrazione e da una folta rappresentanza di cantonieri, l’onore di porgere personalmente il saluto al Sommo Pontefice e condividere lo spirito di servizio che anima le attività dedicate al Giubileo, in occasione del quale la società delle strade ha realizzato la nuova Piazza Pia, il restyling di Piazza dei Cinquecento e di Piazza della Repubblica, il nuovo Ponte dell’Industria intitolato a San Francesco d’Assisi, il nuovo ponte di Tor Vergata e innumerevoli altri interventi.

– foto ufficio stampa Anas –

(ITALPRESS).