Anas, il progetto digital arriva in Basilicata

POTENZA (ITALPRESS) - Approda in Basilicata il progetto digital Communication di Anas, per approfondire e conoscere da vicino le attività quotidiane svolte da ingegneri, geometri, operai e cantonieri lungo le strade di competenza. Sui canali digital e social di Anas, è disponibile la terza puntata girata nella regione dove Anas gestisce circa 1.100 km di rete stradale, per i quali è previsto un piano di investimenti per 2,7 miliardi di euro. mgg/gsl