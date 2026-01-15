Amplifon certificata “Global Top Employer” 2026

MILANO (ITALPRESS) – Amplifon è tra le 17 aziende mondiali certificate Global Top Employer 2026, nonché l’unica società con sede legale in Italia a ottenere questo riconoscimento internazionale per le buone pratiche nella gestione delle risorse umane e dell’ambiente di lavoro. Top Employer è il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie per lo sviluppo delle risorse umane e per il miglioramento dell’ambiente di lavoro. Il programma, creato da Top Employers Institute, l’organizzazione globale che identifica le eccellenze nella gestione delle risorse umane, ha certificato e classificato oltre 2.400 aziende in 125 paesi. L’altra novità del 2026 è rappresentata dalla certificazione nella regione Asia Pacifico, che si aggiunge a quelle ottenute negli anni scorsi in Europa, Nord America e America Latina. Per quanto riguarda i singoli paesi, quest’anno Amplifon è Top Employer anche in Cina, India, Singapore e Svizzera. I paesi nei quali la società è certificata sono complessivamente 20.

Tra questi figurano anche Italia, Germania, Spagna, Francia, Portogallo, Olanda, Belgio, Stati Uniti, Canada, Panama, Colombia, Argentina, Cile, Ecuador, Nuova Zelanda e Australia. “Questo importante riconoscimento – commenta Enrico Vita, CEO di Amplifon – premia il costante impegno della nostra azienda nello sviluppo delle persone, la coerenza con i nostri valori e la capacità di tradurli ogni giorno nella nostra missione: migliorare la qualità della vita dei clienti. La certificazione Top Employer rappresenta per noi una tappa significativa di un percorso di lungo periodo e, allo stesso tempo, uno stimolo a continuare a fare sempre meglio”. “È motivo di grande orgoglio essere la prima azienda italiana a conseguire, su scala mondiale, questo importante riconoscimento – afferma Giovanni Buonajuto, Chief HR Officer di Amplifon – che ci rende a maggior ragione un punto di riferimento globale nell’attrazione e nella valorizzazione dei talenti. Questa certificazione è la testimonianza del nostro impegno costante sullo sviluppo e la crescita dei nostri dipendenti e di un contesto organizzativo connotato dalla forte dimensione umana che favorisce lo scambio e la generazione di idee”.

