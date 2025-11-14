America’s Cup, Abodi “Non può diventare un evento per pochi”

NAPOLI (ITALPRESS) - “Io sono convinto che l’America’s Cup possa essere al tempo stesso un evento sportivo, una grande occasione di carattere economico e un momento di comunione che arriva fino alla periferia della città. Non ci sarebbe cosa peggiore di farlo diventare un evento per pochi. Deve riuscire a diventare qualcosa per tutti: non stiamo immaginando un programma di soli eventi sportivi, ci saranno eventi culturali ed eventi anche di carattere sociale”. Lo dice il ministro dello Sport, Andrea Abodi, parlando con i giornalisti a Napoli, a margine dell’appuntamento con Motore Italia - Edizione America’s Cup, organizzato al Centro Congressi dell’Università Federico II da Milano Finanza. “Ormai - spiega Abodi - l’America’s Cup è una presenza costante, familiare, sta diventando una di casa. Quello che stiamo facendo è arricchirla di contenuti come avevamo promesso, lavorando in armonia con tutte le componenti che stanno collaborando per fare in modo che la città si trasformi in alcuni ambiti che erano dormienti da molto tempo: è evidente il riferimento a Bagnoli, ma sta crescendo la consapevolezza dell’importanza di questa occasione che non deve semplicemente rimanere sul mare ma deve abbracciare la città”. xc9/pc/r