Ambrosetti,Briante”Sicurezza e legalità imprescindibili per territori”

SPARANISE (CASERTA) (ITALPRESS)- "Sicurezza e legalità sono imprescindibili per creare valore all'interno dei territori. Proprio per incidere su questi due fattori le imprese hanno a disposizione importanti leve: il contributo al settore dell'istruzione e della formazione; la creazione di posti di lavoro di qualità e il contributo alla promozione e sviluppo di modelli aggregativi positivi". Lo dice Emiliano Briante, Associate Partner e Head of Business and Policy Impact, The European House - Ambrosetti, a margine dell'iniziativa "Alleanza pubblico-privato: insieme per la legalita'" organizzata a Sparanise, in provincia di Caserta. xi2/mgg/gsl