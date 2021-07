BARI (ITALPRESS) – “Noi volgiamo scrivere le pagine dello sviluppo sostenibile. Il forum di oggi ha un’importanza strategica per le politiche regionali adottando un metodo di costruzione vera, reale, di partecipazione”. Con queste parole l’assessora all’Ambiente della Regione Puglia, Anna Grazia Maraschio, ha introdotto il Forum regionale per lo Sviluppo Sostenibile, organizzato dall’Assessorato all’Ambiente in collaborazione con il dipartimento Ambiente. “In questo momento storico così importante – ha detto l’Assessora – è necessario e fondamentale il ruolo della politica ma lo è altrettanto quello della società civile. Siamo chiamati tutti a un ruolo di grande responsabilità perchè gli obiettivi che dobbiamo raggiungici sono importanti per il futuro della nostra regione e del nostro Paese”.

Nella giornata di conferenze si tenterà di delineare il prossimo processo strategico che la Regione Puglia ha intenzione di sviluppare. Due le sessioni di lavoro organizzate per il Forum, dove la prima avrà come focus la governance della sostenibilità attraverso un confronto delle esperienze su scala nazionale, regionale, provinciale e comunale di declinazione dei goal dell’Agenda ONU 2030. La seconda sessione, invece, sarà dedicata alla sostenibilità in ottica di equità e pari opportunità, contrasto del gender gap e il superamento di ogni forma di discriminazione legata alle differenze di genere. Un occhio particolare, ovviamente, sarà dato al Piano territoriale per Taranto, connesso al percorso delle bonifiche ambientali, alla riconversione industriare ed economica, alla rigenerazione urbana e alla riqualificazione del tessuto sociale, per centrare i principali Goal dell’Agenda ONU 2030 riguardanti la Regione.

(ITALPRESS).