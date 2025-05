All’Ambiasciata d’Italia a Bucarest un confronto sull’Impact Investing

BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – Si è svolta l’8 maggio presso la Residenza dell’Ambasciatore d’Italia a Bucarest un’iniziativa dedicata al tema dell’Impact Investing e il ruolo dei corpi intermedi della società civile nella promozione dello sviluppo economico sostenibile attraverso la rule of law e lo sport. L’evento, organizzato dall’Ambasciata assieme al Centro Studi e Politiche “Territoria House” e alla investment company “For Impact Capital”, ha avuto luogo in attuazione delle linee guida del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La mattinata di lavori ha evidenziato il ruolo dell’economia della conoscenza e della finanza d’investimento, divenute categorie fondamentali dalla metà degli anni Novanta per assicurare una crescita sostenuta ed inclusiva delle società contemporanee. L’affermazione dell’innovativo concetto di impact investment e l’evoluzione dalle pratiche di “Corporate Social Responsibility” (CSR) agli standard “Environmental, Social and Governance” (ESG) ha rafforzato ulteriormente tale rilevanza.

In questa cornice si colloca in particolare lo sport, prezioso strumento non solo di crescita economica e di inclusione sociale, ma di azione diplomatica innovativa, attraverso la costruzione di reti transnazionali, di simbolismi potenti e di comprensione reciproca tra Paesi e popoli tramite un linguaggio universale improntato al dialogo e a regole condivise. Dal canto suo, la rule of law è una leva essenziale della giustizia sociale nella comunità internazionale (SDG16 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite), ma anche un fattore abilitante per attrarre investimenti ad impatto volti a generare valore per il pianeta e le persone.

La discussione ha messo in risalto le affinità e comunanze storiche e culturali tra Italia e Romania, legate da un Partenariato Strategico rinnovato l’anno scorso, e l’opportunità di sviluppare un’alleanza sistemica bilaterale su questi temi nello scenario delle politiche di sviluppo UE, assicurando un asse virtuoso che colleghi Mediterraneo e Mar Nero, Ovest ed Est Europa.

Nelle parole dell‘Ambasciatore d’Italia a Bucarest, Alfredo Durante Mangoni, “è necessaria una finanza generativa Esg e soprattutto ad impatto, che colleghi il rischio e il rendimento di ogni investimento alla risoluzione dei problemi del nostro tempo. La finanza impact, collega strutturalmente i rendimenti agli obiettivi intenzionali, addizionali e misurabili in termini sociali e ambientali. Abbiamo strutturato l’evento attorno a due panel, dedicati rispettivamente a sport e rule of law, per riflettere sull’impiego di tali leve ad opera delle istituzioni pubbliche e soprattutto dei corpi intermedi della società civile – ONG, accademia, associazioni di categoria, libere professioni, banche – attori fondamentali di una democrazia matura e propulsori di innovazione sociale ed economica. L’auspicio è che il prosieguo di questo confronto tra i nostri Paesi agevoli trasformazioni nelle due economie e società nella direzione di inclusività, resilienza e sostenibilità sempre maggiori“.

Il Presidente di For Impact Capital, Mario Carlo Ferrario, e il Presidente di Territoria House, Paolo Bertaccini, hanno sottolineato che “sempre più – per generare crescita economica e sociale – vanno adottati approcci che mettano in dialogo la dimensione locale dei territori, dei distretti, tramite partenariati ampi con enti pubblici e privati, con il ruolo degli attori finanziari specializzati più evoluti e innovativi che ricercano rendimenti ad ampio raggio. Va perseguita una visione olistica che ricomprende strutturali ritorni sia per gli shareholder, in termini di rendimenti finanziari, che per gli stakeholder, in termini di ricadute sociali durevoli. In questo senso, lo sport si configura come un campo d’applicazione privilegiato per la sua duplice rilevante dimensione economica e socio-educativa; così come la Rule of Law diviene fattore strategico e cruciale per attrarre gli investimenti e assicurare che il corretto funzionamento dei mercati possa dispiegare tutti i suoi effetti sociali benefici di occupazione, risparmi e benessere”.

-Foto Ambasciata d’Italia a Bucarest-

(ITALPRESS).